Mangala keert met Stuttgart terug naar Bundesliga, absoluut horrorscenario voor Hamburg

In de 2. Bundesliga werden zondagnamiddag alle wedstrijden van de voorlaatste speeldag op hetzelfde tijdstip afgewerkt. Orel Mangala boekte met Stuttgart een eenvoudige overwinning en promoveert naar de Bundesliga.

Met de laatste speeldag nog op het programma is VfB Stuttgart al zeker van promotie naar de Bundesliga. Op bezoek bij Nürnberg werd met 0-6 gewonnen, waardoor VfB nu zeker is van de tweede plaats. Bij Stuttgart speelde Orel Mangala (22) de volledige partij. Hij ligt nog tot 2023 onder contract bij zijn Duitse club. Arminia Bielefield promoveert als kampioen van de 2. Bundesliga.

100 % zeker is de promotie nog niet voor Stuttgart. De voorsprong op de derde in de stand bedraagt 3 punten, maar het verschil in het doelpuntensaldo bedraagt elf goals in het voordeel van VfB.

Desastreus einde voor Hamburg

Hamburg kon de derde plaats, die recht geeft op een barragematch tegen het nummer 16 van de Bundesliga, veiligstellen op bezoek bij het nummer 4 Heidenheim, maar het liep catastrofaal af voor HSV. Pohjanpalo bracht Hamburg op 0-1 en pas in de 80e minuut kwam Heidenheim langszij via een eigen doelpunt van Beyer. De thuisploeg zette alles op alles en in de 95e minuut zorgde Kerschbaumer voor dolle taferelen met de 2-1.

Op de slotspeeldag moet Hamburg, dat het opneemt tegen het nummer 12 Sandhousen, dus hopen op puntenverlies van Heidenheim. Zij moeten naar Arminia Bielefield, dat al kampioen is.