'Woordenwisseling tussen Pjanic en Sarri zorgt voor frustraties in Turijn'

Het zit niet snor in Turijn. De Italiaanse landskampioen heeft het moeilijk na de heropstart van het Italiaanse voetbal en ook tussen spelers en coach zou het moeizaam gaan.

Zo zou er volgens het Italiaanse La Stampa deze week een stevige woordenwisseling zijn geweest tussen Miralem Pjanic en Maurizio Sarri. De Bosniër zou tegen Inter in principe op de bank starten, maar werd alsnog in de basis gedropt na de blessure van Sami Khedira. Het is de tweede keer dat Pjanic en Sarri dit seizoen in aanvaring komen.

Pjanic zou daardoor maandagavond tegen Bologna op de bank plaats mogen nemen. De middenvelder wordt nadrukkelijk genoemd bij Barcelona. De Spaanse club wil de Bosniër graag binnenhalen, maar wil geen 60 miljoen euro op tafel leggen. Daardoor zou Arthur de omgekeerde beweging maken, om de prijs te drukken.

In Barcelona zullen ze graag horen dat Sarri en Pjanic niet meer door een deur kunnen. Naast Pjanic zou ook Ronaldo het gehad hebben met de Italiaanse coach. De Portugees wil niet meer als spits gebruikt worden, maar prefereert een vrije rol. Maar daar heeft Sarri geen oren naar, tot frustratie van de Portugees.