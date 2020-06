Opvallend: Zondagavondvoetbal in Eredivisie, ondanks serieuze tegenkanting fans en tegenvallende tests

Vanaf volgend seizoen zullen er in de Eredivisie wedstrijden gespeeld worden op zondagavond, dit zwaar tegen de zin van de Nederlandse voetbalfans. Dat blijkt uit een enquête van Supporterscollectief Nederland bij 8000 fans.

Vanaf komend seizoen zal standaard pas zondagavond om 20:00h de laatste wedstrijd van de speelronde op gang getrapt worden. Dat dit door de fans maar matig gesmaakt kan worden, is een understatement.

Supporterscollectief Nederland deed rondvraag bij 8000 voetbalfans. Maar liefst 82% is tegen zondagavondvoetbal. Zaterdagavond en zondagmiddag blijven de populairste tijdstippen.

Er werd dit seizoen al geëxperimenteerd met zondagavondvoetbal in de Eredivisie, die telkens minder toeschouwers dan gemiddeld lokten. Desondanks is men in Nederland vastbesloten.