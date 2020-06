OFFICIEEL: Ajax haalt WK-finalist terug naar Amsterdam

Maarten Stekelenburg keert terug naar Ajax. De Nederlandse doelman komt na negen seizoenen terug thuis in Amsterdam. Hij tekende een contract voor een seizoen.

Stekelenburg komt transfervrij over van Everton, waar hij de doublure van Pickford was. De 37-jarige doelman is een jeugdproduct van Ajax. In 2011 vertrok hij naar AS Roma.

Na verdere omzwervingen bij Fulham, Monaco, Southampton en Everton maakt de goalie nu de cirkel rond. Stekelenburg behaalde met Ajax twee landstitels en drie bekers. Hij betwistte tot dusver 282 wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht.

Hij speelde ook 58 wedstrijden in het shirt van Oranje. Hoogtepunt (en tegelijkertijd dieptepunt) was ongetwijfeld de WK-finale in 2010. Oranje verloor met het kleinste verschil van Spanje, door een doelpunt van Andres Iniesta.