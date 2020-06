José Mourinho neemt het op zijn manier op voor Harry Kane: "Ik heb al met enkele spitsen gewerkt die 'niet slecht' waren"

Tottenhams topspits Harry Kane kreeg het na het gelijkspel tegen Manchester United zwaar te verduren in de Britse media. Dat Kane maandenlang uit roulatie was, lijken ze te zijn vergeten.

Hoe dan ook: José Mourinho neemt het op voor Kane. En dat doet hij op zijn eigen manier.

"Ik werkte eerder al met enkele spitsen die niet slecht waren. Ik had eens een jongen die Drogba heette. In vier seizoenen scoorde hij 186 goals, een gemiddelde van 46 goals per seizoen. Iemand die nu voor Juventus speelt, speelde drie seizoenen onder mijn hoede. Hij scoorde 168 goals, of 56 per seizoen. Ik had Milito, was ook niet slecht! Dertig doelpunten in een seizoen, drie titels."

Ook Zlatan Ibrahimovic, door Mourinho een 'lange jongen' genoemd en Karim Benzema passeerden de revue.

"Ook Harry Kane zal in mijn team geen problemen hebben om de weg naar doel te vinden", besluit Mourinho. "Zeker niet wanneer hij fit en fris zal zijn."

