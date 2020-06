Napoli gaat Dries Mertens eren met speciaal shirt tegen Hellas Verona

De kleine Rode Duivel is 'Big in Napoli'. Met zijn 122 doelpunten is hij alleen clubtopschutter aller tijden. En dat laat Napoli niet onopgemerkt voorbijgaan. Met een speciaal shirt willen ze de Leuvenaar eren.

Napoli gaat haar kersverse clubtopschutter aller tijden op een gepaste manier eren. Via de clubkanalen maakten de Napolitanen bekend dat ze in de competitiewedstrijd van dinsdag tegen Hellas Verona met een speciaal shirt zullen spelen, ter ere van Dries Mertens. Voor de wedstrijd tegen Hellas Verona zal er, als eerbetoon aan Dries Mertens, op de linkermouw een 'speciale badge' voorzien worden. Evviva Dries! https://t.co/01UHKSmVNP pic.twitter.com/2BZ5ijcZwr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 22, 2020





