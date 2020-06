Geen terugkeer voor Vertonghen bij de ploeg waar het allemaal voor hem begon: "We hebben andere keuzes gemaakt"

Tot het einde van het seizoen tekende Jan Vertonghen nog bij, maar waar ligt zijn toekomst dan? Alvast niet bij Tottenham en dus dringt een vertrek zich op. Een terugkeer langs de grote poort bij Ajax kon een mooi scenario zijn, maar daar komt niets van in huis.

Vertonghen maakte de laatste jaren van zijn jeugdopleiding door bij Ajax en speelde vervolgens ook in het eerste elftal, tot 2012. De Rode Duivel werd enorm populair in Amsterdam. Gezien zijn nakende vertrek bij Tottenham was een terugkeer naar Ajax een voor de hand liggende optie.

Zover komt het echter niet. Dat heeft Marc Overmars laten weten op de clubsite van Ajax. "Ik heb wel met zaakwaarnemers gesproken, maar we hebben andere keuzes gemaakt. We hebben vertrouwen in Sven Botman en Lisandro Martinez kan ook op die plek spelen."

In al die jaren is er ook veel veranderd. Ajax voelt momenteel bovendien niet de nood om bekende ex-spelers terug te halen. "Jan is ook geen linksback meer. Ik denk dat we alles redelijk goed op orde hebben." Er zullen nog wel genoeg andere mogelijkheden zijn voor Vertonghen. Tot dusver werd de verdediger vooral in verband gebracht met AS Roma.