Opvallend: Warleson heeft al akkoord met andere JPL-club, onderhandelingen starten pas volgende week om bijzondere reden

Cercle Brugge opent zaterdag het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League met een verplaatsing naar FCV Dender. Opvallend: in doel kiest coach Onur Cinel niet voor Warleson, maar voor Maxime Delanghe. En daar is een heel duidelijke reden voor.

Zaterdagnamiddag openden Dender en Cercle Brugge de voetbaldag in de Jupiler Pro League. Met Delanghe dus in doel bij De Vereniging, omdat Warleson niet speelde. Van Cercle Brugge naar Dender Die goalie zou namelijk op weg zijn naar ... Dender, de tegenstander op de eerste speeldag. Op die manier zou hij een gevoelige overstap maken naar een rechtstreekse concurrent uit de Belgische competitie. Deze week werd al duidelijk dat de coach van Cercle Brugge niet meer op hem rekent als eerste man en voluit de kans van Delanghe meteen wil gaan. Akkoord bereikt De Braziliaan staat dichtbij een overstap naar Dender. Meer zelfs: Warleson heeft volgens onze informatie zelfs al een akkoord met de Oost-Vlamingen. Toch werd de deal nog niet beklonken, en daar zijn duidelijke redenen voor. Dender wilde gezien de wedstrijd tegen Cercle Brugge op zaterdag nog niet onderhandelen met De Vereniging over de mogelijke transfer van Warleson. Dat deden ze uit deontologische redenen. Pas na de eerste speeldag zullen de gesprekken opgestart worden. De komende uren of dagen ongetwijfeld meer hierover ...





