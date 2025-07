Hein Vanhaezebrouck is hard voor Ardon Jashari: "Hij doet alsof hij groter is dan Club Brugge"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Analist Hein Vanhaezebrouck spaart zijn kritiek niet voor Ardon Jashari, die de laatste weken in opspraak kwam bij Club Brugge. De Zwitserse middenvelder blijft aandringen op een transfer naar AC Milan en stuurde intussen meermaals zijn kat naar de training.

Vanhaezebrouck noemt de houding van Jashari onaanvaardbaar. “Hij was fantastisch op het veld, daar niet van", steekt Vanhaezebrouck van wal in Het Nieuwsblad. “Maar die hele cirque nu? Dat kan echt niet."

"Jashari heeft in Zwitserland ook al eens de slimmerik uitgehangen. Het is duidelijk dat zijn manager dit allemaal pusht, maar het werkt alleen maar tegen hem. Club moet gewoon voet bij stuk houden.”

Volgens Vanhaezebrouck zou Club Brugge goed doen om vast te houden aan de huidige vraagprijs van 40 miljoen euro zolang Jashari zijn gedrag niet aanpast. “Als hij professioneel blijft en belangrijke matchen speelt, kan je als club zeggen: ‘Voor 35 miljoen mag je gaan.’ Maar nu doet hij alsof hij groter is dan Club Brugge. Dat kan je als speler nooit maken.”

De voormalig coach hekelt het gebrek aan respect voor contracten. “Ik heb zelf nooit meegedaan aan zulke cinema. Als er een contract ligt, moet dat aan beide kanten gerespecteerd worden. Clubs eisen terecht dat spelers hun verantwoordelijkheid nemen, zeker als ze net tot Profvoetballer van het Jaar zijn uitgeroepen.”

Vanhaezebrouck waarschuwt ook voor de impact op Jashari’s marktwaarde. “Wie garandeert dat hij volgend seizoen nog 40 miljoen euro waard zal zijn? Door nu te muiten, snijdt hij zichzelf misschien in de vingers. Eén mindere campagne of een blessure en zijn droomtransfer is verder weg dan ooit.”