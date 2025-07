Joaquin Seys heeft één groot doel na zwarte periode: "Al zit die angst er wel in"

Na een lange en pijnlijke blessureperiode is Joaquin Seys (20) klaar om weer te knallen bij Club Brugge. De jonge rechtsachter miste onder meer de bekerfinale en de play-offs met een hardnekkige hamstringblessure, maar voelde zich in de voorbereiding opnieuw sterk.

Aan motivatie ontbreekt het Seys duidelijk niet. “Ik moet spiermassa én vet kweken", zegt hij in HLN. “Nu zit ik op 67 kilo, maar er zijn vooral spieren bijgekomen. Er mag nog wat vet bij, zegt Bernice (de voedingsspecialiste). En neen, dat betekent niet dat ik naar de McDonald’s mag.”

De voorbije maanden waren zwaar. De blessure kwam op het slechtst mogelijke moment: net toen Seys zijn doorbraak vierde en op een wolk zat. “Ik was hervallen net toen ik weer begon te trainen. Iedereen gaat het veld op, maar jij blijft achter in de gym. Dat was ontzettend zuur. Alles ging goed, té goed zelfs. En dan eindigt het plots zo brutaal.”

Het hakte er ook mentaal in. “Op een bepaald moment heb ik zelfs mijn familie wat weggeduwd. Ik liep thuis heel ‘vies’ rond", bekent hij. “Mijn vader probeerde me te helpen, hij heeft ook gevoetbald. Maar het was moeilijk. Ook mijn geloof heeft me geholpen. Ik was er toen meer mee bezig dan anders. Veel mensen begrijpen dat niet, maar het heeft mij wel gesterkt.”

Nu ligt de focus op een sterk seizoen. Seys wil minstens vijftig matchen spelen. “Dat is de bedoeling. Al zit die angst voor een nieuwe blessure wel altijd in je achterhoofd. Bij elk pijntje denk je: daar gaan we weer. Maar ik voel me super. En ik weet wat ik aankan.”

Hoewel zijn status intussen veranderd is — “ik word op straat herkend, ik verdien beter” — blijft hij met beide voeten op de grond. “Ik ben nog steeds dezelfde jongen die fouten maakt. Dat hoop ik ook te blijven. Gewoon Joaquin.”