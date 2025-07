Ex-coach Gent, Antwerp, Beerschot, Genk en Beveren kiest voor opvallende nieuwe job

Wim De Decker zat al een tijdje zonder job, maar daar is nu verandering in gekomen. Hij kon naar het buitenland, maar kiest voor een opvallende andere job.

Wim De Decker kiest voor een job bij ISM, een makelaarsbureau in sportmanagement waar hij ooit zelf 'klant' bij was. Dat hebben ze bij ISM zelf laten weten via de sociale media.

"We zijn trots om voormalig speler en trainer in clubs als Antwerp, Genk, KAA Gent, Beerschot en Beveren te verwelkomen bij ISM. Met zijn jarenlange ervaring op het hoogste niveau versterkt hij ons team als officiële FIFA Licensed Football Agent."

"Wim is zijn hele carrière – zowel als speler én als trainer – trouw gebleven aan ISM. Zijn stap naar het makelaarschap voelt dan ook als een logisch en krachtig vervolg."

Nieuwe uitdaging voor Wim De Decker

"Samen zetten we de volgende stap in het begeleiden van talent en het bouwen aan carrières. ISM groeit verder en bouwt aan continuïteit en ambitie met vier erkende FIFA-makelaars onder één dak."



"Hiermee willen we onze missie kracht bijzetten: jonge en ervaren spelers professioneel begeleiden in elke stap van hun carrière", aldus ISM. DAC Dunajska Streda uit Slowakije wilde hem in huis halen, maar grijpt er dus naast.