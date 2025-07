'Bocht van 180 graden voor jonge Rode Duivel: ex-speler Gent heeft nieuwe club te strikken en zorgt voor controverse'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Malick Fofana zal zoals verwacht wel degelijk Olympique Lyonnais verlaten. De Rode Duivel gaat richting Engeland, en transfergoere Fabrizio Romano kondigt aan dat er zelfs al onderhandelingen gaande zijn en dat alles voorspoedig zou kunnen verlopen.

Het is al weken geleden dat een vertrek van Malick Fofana (20 jaar) van Olympique Lyonnais ter sprake kwam. Toen werd Liverpool genoemd als de belangrijkste kandidaat voor de jonge Rode Duivel. Maar Fabrizio Romano, de beroemde "transfergoeroe", heeft andere informatie.

Het wordt niet Liverpool (enfin, toch niet de club)

Fofana zou inderdaad op weg zijn naar Liverpool - de stad, maar niet de club. Volgens Romano zijn het namelijk Everton en Lyon die in vergevorderde onderhandelingen zijn voor de vleugelspeler. Er zou een officieel bod zijn ingediend bij het Lyon-bestuur, en Everton zou ook in contact staan met Fofana's omgeving.

Als er een overeenkomst wordt bereikt tussen Malick Fofana en Everton, komt een transfer dus dichterbij. Lyon heeft dringend nood aan liquide middelen en Fofana, die door Transfermarkt op 30 miljoen euro wordt geschat, is een van hun belangrijkste activa.

Everton leidt nu plots de dans

In het begin van de transferperiode leek Liverpool in polepositie te liggen, aangezien de Reds hun aanvallende linie nog wilden versterken na al grote uitgaven voor verschillende spelers. Maar deze uitgaven hebben de club doen aarzelen, waardoor de grote rivaal Everton dus heeft kunnen profiteren - een gevoelige deal in Engeland ook wel.

Voor Malick Fofana zou Everton een groot voordeel hebben: hij zou daar aankomen in een mogelijke basisrol, terwijl de concurrentie bij Liverpool bijzonder zwaar zou zijn geweest. Met nog een jaar te gaan tot het WK, is dit zeker een criterium waar de speler rekening mee zal houden.