OH Leuven verrast en haalt speler op bij Union SG met verleden bij Anderlecht

De 19-jarige defensieve middenvelder Steve Likebeli tekent een contract tot 2027 bij OH Leuven. Hij zal uitkomen voor de U23. De jonge speler hoopt zelf ook op een doorbraak richting A-kern op termijn.

"Ook OH Leuven U23 is volop bezig zich te versterken in aanloop naar het komende seizoen. Steve Likebeli is een 19-jarige defensieve middenvelder die zijn jeugdopleiding genoot bij RSC Anderlecht", aldus de Leuvenaars in een persbericht op hun webstek.

Verleden bij Union SG en Anderlecht

"Vorig seizoen maakte hij de tijdelijke overstap naar Union St-Gilloise, waar hij uitkwam voor de U23. Nu trekt Likebeli naar Leuven, waar hij een contract tekent tot 2027."

Ook Academy Manager Hans Somers is blij met de komst van Steve Likebeli. “Het is een speler met de juiste grinta en mindset. Je bent er nooit klaar mee. Hij leest het spel goed en kan zowel op het middenveld als in de verdediging worden uitgespeeld.”

Dan toch op weg naar A-kern?

Steve Likebeli verliet vorige zomer Anderlecht na elf jaar en was daar toen zeer emotioneel over. "Na 11 jaar in de club te hebben gezeten, kondig ik met veel emoties mijn vertrek aan bij RSCA."

"Het was een moeilijke beslissing, maar het hoort bij het leven”, klonk het toen. Zijn nieuw avontuur bij Union SG zorgde ook nog niet voor de doorbraak, nu wil hij via OH Leuven U23 wél doorbreken richting een A-kern.