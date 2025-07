Doelman verlaat Jupiler Pro League na vijf jaar trouwe dienst voor opvallend avontuur in ... Challenger Pro League

Julien Devriendt heeft besloten om na vijf jaar Dender te verlaten. Hij trekt naar de Challenger Pro League en wil met Patro Eisden Maasmechelen opnieuw voor promotie richting eerste klasse strijden.

Julien Devriendt maakte met Dender al de promotie mee van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League. Dat wil hij nu met Patro Eisden Maasmechelen mogelijk nog een keertje dunnetjes overdoen.

"De 26-jarige doelman komt over van FCV Dender, waar hij sinds 2020 actief was. Julien is een keeper met een stevig postuur, met zijn 1,91 meter is hij een echte toren in doel", aldus Patro Eisden op haar webstek.

Nieuwe doelman voor Patro

Coach Stijn Stijnen is zeer tevreden met de komst van Julien: "Julien is een keeper die professionaliteit en werkethiek in de kleedkamer brengt. We zijn ervan overtuigd dat hij een leider bij Patro kan worden. We zijn blij met zijn komst!"

Bij Dender laten ze de doelman vertrekken na vijf jaar bij de club. Zij hebben dan ook een mooie afscheidsboodschap voor hem geschreven op de sociale media.

Benieuwd of Julien Devriendt bij Patro Eisden Maasmechelen eerste doelman zal worden en zo opnieuw van belang kan zijn om een stapje hogerop te zetten met een club zoals met Dender.