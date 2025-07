"Kan hij dan nog voor de spiegel staan met z'n zoontje?": stevig nieuws over transfer Michel Vlap (ex-Anderlecht)

Michel Vlap zorgde al enkele dagen voor opschudding in Nederland omdat hij bijna een contract tekende bij Spartak Moskou. De transfer is uiteindelijk niet doorgegaan, maar niet vanwege de controverse die was ontstaan.

Michel Vlap (28 jaar oud) stond sinds vorige week in de schijnwerpers vanwege een bijna afgeronde transfer naar Spartak Moskou. De voormalige middenvelder van RSC Anderlecht, die sinds 2021 bij FC Twente speelt, leek op het punt te staan om naar de Russische competitie te vertrekken. Transfer gaat niet door In de huidige context, met de nog steeds voortdurende oorlog in Oekraïne, waren Nederlandse waarnemers echter fors tegen Vlap tekeergegaan. Maar deze controversiële transfer zal uiteindelijk niet doorgaan, meldt de Telegraaf. Na een eerste bod van Spartak had FC Twente een ultimatum gesteld aan de Russische club, met als deadline vrijdagavond. "We hebben niets van hen gehoord. Het is dus onwaarschijnlijk dat we tot een akkoord zullen komen", legde Jan Streuer, technisch directeur van Twente, uit op RTV Oost afgelopen vrijdag. Niet omwille van de controverse De transfer is dus niet afgeketst vanwege de discussies. Michel Vlap zelf stond open voor een vertrek naar Rusland en FC Twente had onlangs al zaken gedaan met Spartak Moskou, toen Manfred Ugalde voor 13 miljoen euro bij de Russische club uit de hoofdstad tekende. Een vertrek van Vlap blijft echter mogelijk: de voormalige Anderlecht-speler heeft nog maar een jaar contract en wordt gewaardeerd op 5 miljoen euro door Transfermarkt.