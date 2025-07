Feyenoord-trainer Robin van Persie héél gefrustreerd, ook met eigen fans: "Zo lopen we transfers mis"

Robin van Persie heeft zijn ergernis geuit over het voortijdig uitlekken van interne informatie bij Feyenoord. Volgens de hoofdtrainer ondermijnt dat de slagkracht van de club op de transfermarkt.

“Wat ik persoonlijk, en dat wil ik even kwijt, wel vervelend vind, is dat best veel dingen lekken bij Feyenoord. Dat zit mogelijke transfers in de weg", verklaarde hij aan Voetbal International.

Van Persie benadrukt hoe sterk de interne samenwerking binnen Feyenoord is. Hij werkt nauw samen met Dennis te Kloese, technisch manager Marc Ruijl, performance-directeur Stijn Vandenbroucke en clubarts Joost van der Hoek. “Je hebt veel kennis bij elkaar, die heel goed samenwerken. Dat zie ik echt als dé kracht van dit Feyenoord.”

Binnen dat hechte proces wringt het als gevoelige informatie te vroeg naar buiten komt. “Stel dat we met een transfer bezig zijn en het lekt te vroeg uit, dan moeten de Feyenoord-supporters die dat lekken beseffen dat ze hun eigen club daarmee benadelen", aldus Van Persie. “Dat is nu ook een aantal keren het geval geweest.”

De trainer noemt geen namen, maar verwijst impliciet naar het mislopen van Valentín Gómez, die ondanks de interesse van Feyenoord uiteindelijk naar Real Betis vertrekt. Toen de gesprekken nog liepen, verschenen er al berichten in de media. “Soms hebben we gewoon een paar dagen stilte nodig.”

Hoe de informatie precies uitlekt, blijft voor Van Persie onduidelijk. “Binnen onze samenwerking loopt alles goed, maar hoe dingen dan buiten raken? Geen idee. Maar het werkt ons wel tegen", zegt hij met frustratie. Hij benadrukt dat het vertrouwen binnen de staf sterk is, maar dat er ergens anders een lek zit.

Van Persie wil de betrokkenheid van fans niet ontmoedigen, maar roept op tot verantwoordelijk gedrag. “Het helpt de club niet", besluit hij. “Als je echt het beste voor hebt met Feyenoord, houd je het stil tot het rond is.”