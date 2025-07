🎥 Wie is het? Verdediger die op radar stond van Anderlecht komt via Premier League naar verrassende JPL-club

Kent u Benjamin Fredrick al? De 20-jarige Nigeriaanse centrale verdediger stond twee jaar geleden al eens op het verlanglijstje van RSC Anderlecht, maar zakt nu via de Premier League af naar ... Dender.

"Wij zijn verheugd om de komst van Benjamin Frederick aan te kondigen. De 20-jarige verdediger wordt dit seizoen gehuurd van het Engelse Brentford", aldus Dender FCV op hun webstek.

Nieuwkomer uit Premier League

"Net op tijd voor de start van het nieuwe seizoen! Benjamin Fredrick vervoegt onze spelerskern. De rechtsvoetige verdediger wordt gehuurd van het Engelse Brentford."

"Hij is nog maar 20 jaar, maar speelde al voor het Nigeriaanse elftal. Zijn jeugdopleiding kreeg hij in Nigeria, tot hij in 2023 de overstap maakte naar Brentford. Welkom in Denderleeuw, Benjamin!"

Zijn komst werd via de sociale media aangekondigd met een leuk filmpje waarin twee materiaalmeesters een spelletje 'Wie is het?' speelden.

Zeker de defensie is ondertussen al goed versterkt bij Dender. Na flankverdediger Nail Moutha-Sebtaoui en centrale verdediger Luc Marijnissen is hij al de derde nieuwkomer bij de Oost-Vlamingen. Dender opent zijn seizoen zaterdagnamiddag tegen Cercle Brugge.