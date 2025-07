"Refaelov trok het hardste aan zijn mouw": hoe gewezen Gouden Schoen voor toptransfer zorgde van JPL-Belg

Antwerp nam deze zomer afscheid van Jelle Bataille. De Belgische verdediger trok naar Israël voor een avontuur bij het team van ... Lior Refaelov, nog zo'n oudgediende van The Great Old. En die heeft een aardig woordje meegesproken in de deal.

De carrière van Jelle Bataille nam deze zomer een opvallende wending. Normaal gezien ging hij langer bij Royal Antwerp blijven, maar de optie in zijn contract was niet tijdig gelicht. Van Antwerp naar ... Maccabi Haïfa Daardoor was hij plots een vrije speler geworden. Royal Antwerp FC en Bataille raakten er niet uit samen om een nieuwe verbintenis te tekenen. Geen akkoord en dus vertrok Bataille op De Bosuil. Een paar weken later maakte hij transfervrij de overstap naar Israël, waar hij werd aangekondigd door Maccabi Haifa en voor twee seizoenen tekende. Met dank aan Lior Refaelov? Keuze snel gemaakt? De gewezen Gouden Schoen van Antwerp is sportief directeur bij de club uit zijn land. Vader Kurt Bataille heeft in De Krant van West-Vlaanderen in de kaarten laten kijken over de nieuwe club van zijn zoon. Er waren volgens vader Bataille veel ploegen die interesse toonden toen hij bij Antwerp een vrije speler werd. "Maar Lior Refaelov trok het hardste aan zijn mouw", klonk het nog. En dus was er geen enkele andere keuze mogelijk dan een hereniging tussen Refaelov en Bataille in Israël.