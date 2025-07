Thorgan Hazard naar de uitgang bij Anderlecht? Zelfs de staf staat voor een raadsel

Thorgan Hazard lijkt aan het begin van het nieuwe seizoen helemaal weggezakt in de pikorde bij Anderlecht. De 32-jarige ex-Rode Duivel is momenteel niet meer dan een doublure voor jonge spelers als Mario Stroeykens en Tristan Degreef. Dat is opvallend voor iemand met zijn ervaring en kwaliteiten.

Voor zijn zware knieblessure toonde Hazard nog flitsen van zijn oude niveau. Maar sinds zijn revalidatie heeft hij dat niveau nooit volledig teruggevonden. Toch wijst niets erop dat hij fysiek tekortkomt. Zijn testresultaten – zowel tijdens matchen als op training – zijn uitstekend, weet La Dernière Heure. Wat is er dan aan de hand?

Opmerkelijk is dat Hazard tijdens de voorbereiding minder minuten kreeg dan voorzien. Nochtans werd er van hem verwacht dat hij zich zou opwerpen als leider en dragende kracht. Die rol lijkt hij momenteel niet te willen of kunnen opnemen. Zelfs binnen de club tast men in het duister over de oorzaak van zijn vormdip.

Er wordt gefluisterd dat er mogelijk iets speelt buiten het veld. Of dat Hazard stilaan sportieve verzadiging ervaart. Ook de trainersstaf kan daar voorlopig geen duidelijkheid over geven. Zeker is dat de situatie stilaan vragen oproept. Niet alleen sportief, maar ook financieel.

Hazard heeft nog een contract tot 2026 en verdient naar verluidt bijna twee miljoen euro per jaar. Als de sportieve meerwaarde uitblijft, zou Anderlecht wel eens geneigd kunnen zijn om hem te laten gaan. Zeker als er een club opduikt die bereid is hem een laatste lucratief contract aan te bieden.

Hazard zelf sluit zo’n overstap niet uit. Mocht zich een interessante kans aandienen, dan staat hij open voor een vertrek. Anderlecht houdt voorlopig de deur op een kier, maar zal snel duidelijkheid willen. Want een bankzitter met een topsalaris past niet in het financiële plaatje van paars-wit.