Niemand uit de topcompetities doet beter: geen wonder dat Manchester United aanklopt in onze competitie

Senne Lammens heeft op speeldag 1 van de Jupiler Pro League meteen van zich laten horen voor Royal Antwerp FC. De aandacht van onder meer Manchester United komt dan ook allerminst uit het niets.

Zijn toekomst is onzeker, maar zijn reddingen blijven stevig. Vrijdagavond tegen Union speelde Senne Lammens een geweldige wedstrijd. In de 23e minuut stopte hij de strafschop van Promise David.

Ondanks de onzekerheden rond zijn transfer, blijft de jonge Belgische doelman de nummer één tussen de palen bij Antwerp. Zijn coach Stef Wils behield het vertrouwen in de goalie, die ook tot hij vertrekt alles wil geven voor The Great Old.

Meer dan twintig miljoen euro?

De club is niet van plan om hun goudhaantje te laten gaan voor een spotprijs. Antwerp zou minstens 20 miljoen euro vragen om hem te laten vertrekken. Verschillende Engelse clubs liggen op de loer, waaronder Manchester United, Leeds en Aston Villa.

5 - Royal Antwerp goalkeeper Senne Lammens saved five penalties since the start of last season, more than any other goalkeeper in the Top 10 European Leagues over that period. Killer. pic.twitter.com/dDUuy9QDdt — OptaJohan (@OptaJohan) July 25, 2025

Lammens heeft de wens om te vertrekken en dat is normaal. Hij zei in een interview dat het voor hem tijd is om een stap voorwaarts te zetten. De doelman wil spelen op het hoogste niveau, bijvoorbeeld in de Premier League.

Opta Johan meldt dat Lammens vijf strafschoppen heeft gestopt sinds het begin van vorig seizoen. Geen enkele andere doelman in de Top 10 Europese competities doet het beter in die periode. Het is dan ook geen verrassing dat grote clubs hem deze zomer volgen.