Axel Witsel opent de deur naar nieuwe uitdaging: Allegri en Fabregas luisteren met aandacht

Axel Witsel is eind juli nog altijd zonder club, maar de 36-jarige middenvelder blijft ambitieus. Terwijl zijn vakantie voortduurt, werkt hij individueel aan zijn conditie in afwachting van een nieuwe uitdaging.

Witsels voorkeur gaat uit naar een club in Spanje, liefst in de regio rond Madrid. Maar tot dusver toonden noch Rayo Vallecano, noch Getafe concrete interesse. Daardoor lijkt een verhuis onvermijdelijk, al blijft hij mikken op een grote Europese competitie.

De Serie A komt daarbij als ideale bestemming naar voren. “Het is een tactische en hoogstaande competitie”, verklaarde Witsel in La Gazzetta dello Sport. Een duidelijke oproep aan Italiaanse clubs.

Oud-Juventus-coach Massimiliano Allegri, nu bij AC Milan, wilde Witsel jaren geleden al binnenhalen. Destijds sprong de transfer op het laatste moment af. Milan zou nu opnieuw een piste kunnen zijn, zeker gezien Allegri’s voorkeur voor het 3-5-2-systeem waarin Witsel uitblonk bij Atlético.

Ook clubs als AS Roma of Udinese, waar Christian Kabasele speelt, zouden passen bij Witsels profiel. Zijn ervaring en tactische discipline zijn troeven voor ploegen die nog een centrale verdediger zoeken.

Een verrassende optie is Como, waar Cesc Fàbregas trainer is en Thierry Henry betrokken is als investeerder. Zelfs Cagliari – waar Witsel recent op vakantie was – blijft een mogelijkheid. Enkel een terugkeer naar Standard lijkt definitief uitgesloten.