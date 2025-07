Hein Vanhaezebrouck ziet financiële mogelijkheden van Club Brugge, maar tekent enkele bezwaren aan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het nieuwe voetbalseizoen is officieel begonnen met Antwerp - Union SG. De kans dat het (vermoedelijk) laatste jaar met play-offs opnieuw een spannende jaargang gaat worden is groot. Hein Vanhaezebrouck heeft in zijn kaarten laten kijken.

Club Brugge of Union SG lijken ook dit seizoen wel eens onder elkaar te kunnen gaan uitmaken wie de titel zal pakken. Dat is de mening van menig analist en ook Hein Vanhaezebrouck heeft zich nu uitgelaten over de zaak.

Hij had heel wat goeds te vertellen over Club Brugge: "Het is de nummer 1 met de meeste financiële middelen. En hun beste aanvaller met topstatistieken blijft: Tzolis. Die heeft zo’n goeie band met Romeo Vermant dat die twee samen nog een jaar willen knallen."

Geloof in Vermant

"Ik geloof in Vermant. Die laat niemand gerust, druk zetten, heeft volume, kan afwerken... In de supercup lokte hij Burgess telkens uit positie", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Mogelijk vertrekken er bij Club Brugge wel nog een aantal sterkhouders zoals Onyedika, Ordonez en Jashari, maar volgens Vanhaezebrouck hebben ze genoeg middelen om meteen vervangers te vinden van zes of zelfs tot negen miljoen.

Forbs een risico?

"Aleksandar Stankovic, dat is een goeie, hoor. Een controlerende middenvelder van 1,87 meter, sterke lange passing, stevig met de kop, goeie vrije trap. Dat heeft hij van zijn pa. De nieuwe spits Tresoldi is kopbalsterk, maar eerder een joker. Eén waarvan je weet: gooi vijf ballen in de box en hij maakt er ene.”

Op de flanken is het dan weer een ander verhaal volgens Vanhaezebrouck. Daar zit Club Brugge nog niet al te dik gestoffeerd. Forbs is volgens hem een risico: "Tegen een laag blok wil ik het nog zien. Dribbelend kan hij moeilijk een man voorbij.”