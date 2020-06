Vertonghen heeft er duidelijk geen schrik voor: "Ik probeer mijn carrière met horten en stoten te verlengen"

Jan Vertonghen heeft verrassend genoeg zijn contract bij Tottenham met een maandje verlengd. De Rode Duivel maakt zich echter geen zorgen over waar hij daarna aan de slag gaat, want interesse is er genoeg;

Vertonghen verklaarde zijn maandje verlenging met een kwinkslag. "Op mijn leeftijd moet je pakken wat je kunt pakken", zegt de verdediger bij Sporza. "Het is een maandje geworden. Ik probeer inderdaad mijn carrière met horten en stoten te verlengen. Maar dat is overal zo. En we leven nog!"

Uiteraard is dat scherts. Vanuit Italië is er hopen interesse en ook enkele Engelse teams willen hem er wel graag bij. Het hoofdstuk Ajax heeft hij trouwens al een tijdje geleden afgesloten.

Ajax was nooit aan de orde

"Dat is geen ontgoocheling, want dat was al lang duidelijk. Alleen komt het nu pas in de media. Ik schrik er wel van dat het zo expliciet wordt gezegd. Ajax zal altijd bijzonder zijn voor mij, maar eigenlijk was het op geen enkel moment aan de orde. Ik had zelf al gezegd dat ik niet wou concurreren met mijn goeie vriend Daley Blind. Hij doet het daar supergoed."

Zijn toekomst is wel nog onduidelijk. "Ik kan nu weinig zeggen, maar er beweegt genoeg. Alleen wachten de meeste ploegen af tot de huidige competities uitgespeeld zijn en ze zeker zijn van hun tv-geld. De transfer van Timo Werner naar Chelsea bewijst alvast dat er nog geld genoeg omgaat in de markt. Eens de bal aan het rollen gaat, komt het wel goed."