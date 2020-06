Juventus wint vlot van Lecce en loopt zo 7 punten uit op Lazio

Juventus heeft deze avond vlot gewonnen van Lecce. Het werd 4-0 dankzij doelpunten van Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín en Matthijs de Ligt. Door deze zege loopt Juventus nu al 7 punten uit op Lazio.

Juventus kon vandaag een goede zaak doen voor de titel als de club kon winnen van Lecce. In de eerste helft kreeg de Italiaanse topclub de bal echter niet tegen de netten. Lecce hield het vooral bij verdedigen en daardoor was de ruststand 0-0.



In de tweede helft schakelde Juventus een versnelling hoger. Nog geen tien minuten in de helft werd het werk beloond met een doelpunt. Dybala maakte de 1-0. Even later verdubbelde Cristiano Ronaldo de score via een strafschop: 2-0.

Daar leek het bij te blijven, maar Juventus scoorde in het slot nog twee keer via Higuain en De Ligt. 4-0 was ook de eindstand en daardoor loopt Juventus nu al 7 punten uit op Lazio. De ploeg van Immobile speelt morgen tegen Fiorentina.