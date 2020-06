Kampioen Divock Origi krijgt een zesje in de Britse pers

Divock Origi en Liverpool konden gisteren die langverwachte titel dan toch eindelijk op hun naam zetten. Vandaag werden alle spelers van dit seizoen beoordeeld in de Britse pers.

Virgil Van Dijk was met een 10 op 10 dit seizoen de beste speler van Liverpool volgens The Daily Mail. De verdediger speelde elke minuut in de Premier League en was outstanding. Mede dankzij de verdediger incasseerde Liverpool slechts 21 tegendoelpunten.

Voor het trio dat Divock Origi op de bank houdt waren het drie negens. Zowel Mané, als Salah, als Firmino hadden dit seizoen een groot aandeel in de titel van Liverpool en zorgen er terecht voor dat Origi jammer genoeg amper speelminuten krijgt.

Toch krijgt Origi lof. Hij wordt geprezen voor zijn belangrijke doelpunten en in Engeland zien ze hem als een ideale back-up. Origi krijgt dan ook een zes van de Britse pers. Maar Origi zal nooit meer dan vijftien doelpunten maken op een seizoen en zal het daarom altijd moeilijk hebben om zich in de basis te spelen bij Jurgen Klopp's team.