🎥 Aleksandar Mitrovic doet weer van zich spreken in Engeland met smerige elleboog

Aleksandar Mitrovic doet het goed in Engeland. De Servische spits weet er gemakkelijk de weg naar doel te vinden, al lijkt hij zijn slechte manieren nog niet verleerd te hebben.

Tegen Leeds was het weer zover. Mitrovic uitte zijn frustratie door zijn elleboog los in het gezicht van de Leeds-verdediger te planten. Op de beelden is ook te zien dat de actie van Mitrovic bewust is.

De Serviër hangt nu een straf van drie wedstrijden schorsing boven het hoofd. In de wedstrijd tegen Leeds verloor Fulham met 3-0. Niet alleen Mitrovic liet zich van zijn slechtste kant zien. Ook Neeskens Kebano, ex-Genk en ex-Charleroi, viel op in negatieve zin. De Congolees moest vroegtijdig gaan douchen na twee keer geel.