Charleroi geeft weer een contractverlenging, deze keer voor speler die quasi heel het seizoen out was

Charleroi heeft nog altijd vertrouwen in Christophe Diandy. De verdedigende middenvelder was quasi heel het seizoen out met een zware knieblessure, maar de Carolo's gaven hem toch een nieuw contract.

Diandy staat al zes maanden aan de kant, maar kreeg toch een contractverlenging tot eind volgend seizoen. Een sterk signaal van de club, die de houding van de Senegalees apprecieert. Onder Karim Belhocine speelde hij trouwens de eerste elf matchen van het afgelopen seizoen. Diandy kwam zes jaar geleden aan bij Charleroi en reageert opgetogen. "Ik ben hier al lang, ik ken iedereen. Charleroi is een tweede familie voor mij." 😁 Et si on commençait cette journée par une bonne nouvelle, les amis ? 👍 🖊 Bien qu'il soit en pleine revalidation, le Sporting de Charleroi a tenu à soutenir Christophe Dandy, en lui offrant un nouveau contrat 🥳🦓#RCSC #Mercato #Cristophe2021 #LaFamille pic.twitter.com/WbW56ISM0H — RCSC Officiel (@SportCharleroi) June 27, 2020