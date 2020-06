Het is hem dan toch gelukt: Thomas Müller heeft het record van Kevin De Bruyne gebroken

Voor Thomas Müller stond er deze middag op persoonlijk vlak nog heel wat op het spel. De 30-jarige Duitser kon namelijk het record van meeste assists in één seizoen in de Bundesliga verbreken. Iets wat hem ook gelukt is.

Na nog geen vijf minuten was Thomas Müller al zeker van zijn record. De aanvallende middenvelder gaf de bal perfect mee met Kingsley Coman en de Franse flankaanvaller maakte er 0-1 van. Het was de 21ste assist van Thomas Müller dit seizoen in de Bundesliga.

Daarmee heeft Müller het record van Kevin De Bruyne gebroken. De Rode Duivel was in 2015 goed voor 20 assists bij Wolfsburg. De Bruyne jaagt nog wel op het record in de Premier League, want hij zit aan 16 assists bij Manchester City dit seizoen. Het record staat op naam van Thierry Henry. De Fransman was ooit goed voor 20 assists bij Arsenal.