Wonderkind van amper 15 klopt nadrukkelijk op de deur bij Dortmund: "We willen hem opnemen in de selectie"

Wat goed is, komt snel. Youssoufa Moukoko telt amper 15 lentes, maar Dortmund-trainer Lucien Favre wil hem zo snel mogelijk integreren in zijn spelersselectie. De verwachtingen over de tienersensatie liggen dan ook torenhoog.

De Kameroense Duitser speelde al op zijn twaalfde voor de U17 van de Borussen. Hij speelt in alle leeftijdscategorieën zowat alle records aan flarden. Dit seizoen was hij goed voor 34 treffers in 20 competitieduels voor Dortmund O19.

Normaal gezien moeten spelers zestien jaar en zes maanden zijn vooraleer ze in actie mogen komen in de Bundesliga. Door een reglementswijziging is die drempel verlaagd met zes maanden, dat bevestigt ook technisch directeur Michael Zorc in Die Welt.

"Hij kan vanaf november voor ons in de Bundesliga uitkomen, wanneer hij zestien jaar wordt. Ik heb deze week met de trainer over Moukoko gesproken. We willen hem opnemen in de selectie. Hij zal direct veel leren als hij traint en speelt met volwassen professionals."