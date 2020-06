29/06/1994: de solo van Al-Owairan, volksheld die in gevangenis belandde

Maandag is het exact 26 jaar geleden dat de Rode Duivels zichzelf op het WK in de Verenigde Staten in de voet schoten tegen Saoedi-Arabië. Het doelpunt van Saeed Al-Owairan is een van de hoogtepunten uit de voetbalgeschiedenis van het land.

Na twee zuinige zeges tegen Marokko en Nederland had België aan een punt genoeg om groepswinnaar te worden. Iets wat tegen laagvlieger Saoedi-Arabië geen probleem zou mogen opleveren. Een lange rush van Al-Owairan zorgde ervoor dat de Belgen niet als groepswinnaar eindigde. In de achtste finale eindigde het WK voor België, na een sterke wedstrijd tegen Duitsland (3-2). Je weet wel, die wedstrijd met Röthlisberger... Dankzij Al-Owairans doelpunt plaatste Saoudi-Arabië zich voor de eerste -en voorlopig enige- keer voor de tweede ronde. Al-Owairan werd een volksheld in eigen land, maar dat duurde niet lang. In 1996 werd hij in eigen land veroordeeld tot zes maanden cel, nadat hij opgepakt werd door de politie omdat hij gedronken had, én in het bijzijn van buitenlandse vrouwen was. Not done in Saoedi-Arabië, en al zeker niet tijdens de ramadan.