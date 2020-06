Jong toptalent lijkt Manchester United te verlaten: Engelse topclub ligt op de loer

Er was één opvallende afwezige in het FA Cup-duel tussen Manchester United en Norwich. Er zat namelijk heel wat jong talent in de selectie van de Engelse topclub, maar van Angel Gomes was geen spoor. Ook de voorbije weken zat Gomes niet in de selectie.

Het jonge toptalent leeft al enkele maanden in onvrede met de club. Zo zijn ze al een lange tijd aan het onderhandelen over een nieuw contract. Angel Gomes wil alleen een nieuw contract tekenen als hij heel wat speeltijd krijgt, maar Manchester United lijkt het niet te kunnen garanderen. Manchester United heeft tot 1 juli om het contract van Gomes te verlengen, maar het ziet er niet naar uit dat er een akkoord zal komen. Volgens verschillende Engelse media is Chelsea de favoriet om de 19-jarige Engelsman binnen te halen.





