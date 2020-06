Barcelona en Juventus ronden gigantische miljoenendeal af: Arthur en Pjanic ruilen van club

Tientallen miljoenen worden verplaatst op de bankrekeningen van Barcelona en Juventus om de transfers van Arthur Melo en Miralem Pjanic in orde te maken. De eerste trekt van Barça naar Juve, laatstgenoemde maakt dan weer de omgekeerde beweging.

De voorbije dagen bleek al dat de miljoenendeal in een stroomversnelling aan het komen was en nu zijn de zaken volledig beklonken. Arthur Melo belandde in de zomer van 2018 bij Barcelona, maar gaat na het huidige seizoen in de Serie A voetballen. Juventus legt maar liefst 82 miljoen euro op tafel om de middenvelder in te lijven (10 miljoen euro aan bonussen).

Barcelona heeft bij de Oude Dame ook al meteen een vervanger gevonden. Miralem Pjanic heeft een contract ondertekend bij de blaugrana voor liefst vier seizoenen. Aan zijn komst hangt een vast bedrag van 60 miljoen euro en 5 miljoen euro aan bonussen vast.

FC Barcelona was er snel bij om beide transfers aan te kondigen. Deze deal zou dus een win-win moeten betekenen voor alle partijen.