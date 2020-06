Bordeaux-fans houden demonstratie tegen eigen bestuur waarbij van social distancing geen sprake is

Bij Girondins de Bordeaux leven de fans in grote ontevredenheid. Dat hebben ze geuit door te gaan demonstreren voor het stadhuis.

Een groep van meer dan 2000 fans willen dat het huidige bestuur opstapt. Om dat te bewerkstelligen vond er een demonstratie plaats.

Nochtans mogen grootschalige demonstraties in Frankrijk nog steeds niet plaatsvinden, vanwege de coronamaatregelen. Bij de grote groep fans was er dan ook absoluut geen sprake van social distancing.

De menigte stond op elkaar gepropt en nergens was er een mondmasker te bespeuren. De manifestatie kan dan ook op weinig begrip rekenen.

De fans stonden urenlang voor het stadhuis, waarbij er heel wat supportersliedjes werden gezongen. Enkele ultra's spraken de menigte toe om de onvrede over het bestuur te verspreiden.

Eerder in het seizoen namen fans van Bordeaux al het veld in, ook toen door onvrede over het bestuur.