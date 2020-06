Leandro Trossard kijkt uit naar confrontatie met Manchester United: "Wil me meten met de allerbeste"

Leandro Trossard neemt het dinsdagavond op tegen Manchester United, dé ploeg in vorm in Engeland.

Trossard kijkt er dan ook enorm hard naar uit om te schitteren tegen de Engelse topclub. "Ze hebben enkele geweldige spelers lopen, vooral vooraan. Ze hebben veel snelheid, iets wat erg belangrijk is in het moderne voetbal."

Persoonlijke tegenstander voor Trossard is Wan-Bissaka. In de heenwedstrijd geraakte de aanvaller dan ook enorm onder de indruk van de Engelsman. "Hij heeft zowat alles. Snelheid, kracht en goed met de bal aan de voet. En als je hem dan eens voorbij bent, dan keert hij gegarandeerd terug. De lastigste tegenstander die ik hier al ben tegengekomen."

"Maar het is tegen de allerbeste dat ik me wil meten. Wedstrijden tegen Manchester United, daar doe je het voor. We hebben tegen Arsenal al bewezen dat we de topclubs aankunnen en het geloof in onszelf is dan ook groot."

Trossard zal het wel weer zonder publiek moeten doen. "Zonder supporters spelen is minder leuk. Wedstrijden in Engeland zijn net geweldig door de supporters. Zo'n supporters kan je nergens ter wereld vinden."