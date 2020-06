🎥 Lukaku niet tevreden met eigen ploeggenoot: "Victor, fucking hell!"

Inter Milaan wist gisteren alsnog de punten mee te pakken uit Parma. Lukaku kwam niet tot scoren, maar dat kan ook wel eens niet de schuld zijn van de aanvaller.

Dat gevoel zal Lukaku alvast zelf hebben na de wedstrijd. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd is te horen hoe Lukaku woedend wordt op ploegmaat Victor Moses, nadat die niet in staat was de bal bij Lukaku te krijgen.

Doordat de stadions niet gevuld zijn met publiek kunnen we tegenwoordig alles horen wat de spelers naar elkaar roepen. Dat Lukaku niet tevreden was met Moses is dan ook nog zacht uitgedrukt. "Victor, fucking hell", riep Lukaku.

Lukaku had zijn 20ste van het seizoen kunnen maken, maar zal dus nog moeten wachten. Wij zijn er wel van overtuigd dat de twee het na de wedstrijd hebben bijgelegd;