Engelse voetballer neergestoken en beroofd: "Niet te geloven"

De Engelse voetbalwereld is opgeschrikt door een schokkend incident. Andre Wisdom, rechtsback van tweedeklasser Derby County en ex-Liverpool, werd neergestoken toen hij uit zijn auto stapte.

De 27-jarige voetballer werd beroofd en neergestoken in een Liverpoolse wijk. Derby County bevestigde aan de BBC dat het verhaal klopt. Wisdom ging op bezoek bij familie en toen hij uit zijn auto stapte, werd hij aangevallen.

Hij zal waarschijnlijk wel volledig herstellen, laat Derby weten. “De club zal er alles aan doen om Andre en zijn familie bij te staan.”

“Het verhaal is waar, Wisdom is neergestoken. Het is niet te geloven", liet zijn zus in een korte reactie aan The Sun weten.