Kan Atlético Madrid stadsrivaal Real Madrid een handje toesteken en Barcelona verslaan?

Vanavond staat de topper tussen FC Barcelona en Atlético Madrid op het programma. Barcelona moet winnen, anders lijkt de titel wel heel ver weg.

Geen Frenkie De Jong, maar met Lionel Messi en Luis Suarez zal Barcelona met genoeg aanvallend geweld aan de aftrap komen. Het is nog een beetje gissen naar wie de derde aanvaller zal zijn. Kan Antoine Griezmann schitteren tegen zijn ex-werkgever of geeft Quique Sétien de voorkeur aan Braithwaite of Fati?

Bij Atlético geen Savic of Koke, dus rekenen ze daar vooral op de klasse van Saul. In tegenstelling tot Barcelona is Atlético wel goed in vorm. Het verloor sinds de heropstart nog niet en won haar laatste vijf wedstrijden.

Bij Barcelona rommelt het. Spelers en staff zouden niet meer door een deur kunnen. Gaat Atlético én Real Madrid daarvan profiteren? Het is alvast vol spanning afwachten tot 22u vanavond.

