'Amper één invalbeurt, maar grootmachten zetten zich schrap voor strijd om 15-jarig goudhaantje van Mallorca'

Luka Romero. Het is de naam van de jongste speler ooit die op een veld stond tijdens een officiële wedstrijd in La Liga. Maar de kans is héél klein dat de Mexicaanse Argentijn volgend seizoen nog bij RCD Mallorca zal voetballen.

Luka Romero was amper 15 jaar en 219 dagen toen hij een weekje geleden mocht invallen in de partij tussen Real Madrid - jammer genoeg werd de wedstrijd niet in een vol Santiago Bernabeu gespeeld - en RCD Mallorca. Heeft de club van het bekende Spaanse eiland een ruwe diamant in handen? Ja, maar. Een héél grote maar. Mallorca vecht momenteel tegen de degradatie in La Liga. Een terugkeer naar de Segunda Division betekent ook ineens het vertrek van het goudhaantje. Manchester United, Juventus, FC Barcelona, Atlético Madrid,... Ondertussen wordt Romero - geboren in Mexico, maar hij wil de kleuren van Argentinië verdedigen - het hof gemaakt door Manchester United, Juventus, FC Barcelona en Atlético Madrid. Ook Mallorca heeft de onderhandelingen al opgestart, maar zoals de kaarten nu op tafel liggen is de kans héél klein dat Romero op zijn zestiende een profcontract zal tekenen in het Son Moix. Al zou dat voor zijn ontwikkeling misschien net wel de beste keuze zijn…