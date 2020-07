Carlos Tevez (36) op oude dag gelinkt aan spectaculaire terugkeer naar de Premier League

Na 2,5 jaar bij Boca Juniors is Carlos Tévez weer een vrij speler. Of hij effectief zal blijven voetballen is lang niet zeker, maar als de 36-jarige spits toch nog een jaar verder doet, heeft hij alvast een voorkeur.

Keert Carlos Tévez op zijn oude dag nog terug naar de Premier League. De geruchten daarrond heeft hij alvast zelf aangewakkerd. "Als ik zou terugkeren naar Europa, dan is het naar West Ham om zes maanden vereerd te worden", verklaarde de 36-jarige spits in de Argentijnse media. West Ham was voor Tevez zijn eerste club in Europa. De Argentijnse aanvaller streek er in 2006 neer, maakte indruk met onder meer zeven doelpunten en werd voor twee jaar gehuurd door Manchester United. Vervolgens ging het naar Man City en Juventus. Nu is hij bezig aan zijn derde passage bij Boca Juniors, waar hij einde contract is. In de winter werd hij ook al in verband gebracht met Manchester United, maar toen koos zijn ex-club uiteindelijk voor Odion Ighalo.