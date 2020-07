Met 18? Maar wie gaan ze dan nog in 1B steken?

Lierse Kempenzonen heeft net grote kuis gehouden in zijn spelerskern en is klaar voor het seizoen in Eerste Nationale. Maar nu lijkt de kans toch bijzonder groot te worden dat ze toch nog in 1B moeten opdraven.

Union, Lommel, Deinze, Seraing en RWDM, dat blijft er over als Waasland-Beveren, OH Leuven en Beerschot straks in 1A gaan spelen. Dan is er wel nog de vraag wie de overgebleven plaatsen gaat invullen. Lierse Kempenzonen - dat zich voorbereidt op Eerste Nationale - is de enige ploeg met nog een proflicentie. De vraag is dan wie de twee andere teams in 1B zullen worden. Roeselare blijkt ook nog mogelijk te zijn. Patro Eisden en La Louvière kregen hun licentie niet. Het zal dus creatief moeten worden...