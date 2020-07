Iker Casillas zegt het voetbal vaarwel

Geen voetbal meer voor Iker Casillas. De Spaanse legende heeft besloten de handschoenen voortaan op te bergen.

Jarenlang verdedigde Casillas het doel van Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg. Met 167 wedstrijden was hij ook lang recordhouder voor de nationale ploeg, tot Sergio Ramos hem voorbijstak.

De voorbije vijf jaar was Casillas nog actief voor FC Porto, al dateert zijn laatste wedstrijd alweer van april 2019. De doelman kreeg te maken met een hartaanval, maar kwam met de schrik vrij. Sindsdien zit de doelman in de technische staff. Hij werd nog wel opgenomen in de selecties, maar een plekje op de bank lukte hem niet meer.

Het is een beetje een afscheid in mineur, maar de 39-jarige Spanjaard kan terugkijken op een geweldige carrière. Casillas zal wereldwijd aanzien worden als een van de beste doelmannen aller tijden.

FC Porto nam alvast afscheid met een prachtig filmpje.