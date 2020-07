Broers Vermijl tekenen contract in eerste nationale

De broers Vermijl gaan volgend seizoen in eerste nationale voetballen. Zowel Laurens als Marnick Vermijl kozen voor een avontuur bij Thes Sport.

Marnick Vermijl speelde nog voor Manchester United, maar bracht de afgelopen jaren vooral door in de lagere regionen van het Engelse voetbal. Vorig seizoen was hij actief voor MVV, in de Keuken Kampioen Divisie.

De 23-jarige Laurens Vermijl werd de afgelopen zes maanden al verhuurd aan Thes Sport en maakt nu definitief de overstap. Hij komt over van Lommel.

Met de komst van de twee broers krijgt Thes Sport wel een stevige kwaliteitsinjectie en zet het hun titelaspiraties meteen kracht bij. Het afgelopen seizoen werd het tweede, al had het wel nog een ruime achterstand op leider Deinze. Thes Sport telde maar liefst 20 punten minder.