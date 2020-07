Officieel: Francesco D'Onofrio verlaat Lierse Kempenzonen en trekt naar 1B

Door de licentieperikelen van Roeselare en het faillissement van Lokeren kreeg RFC Serain een plaats in 1B. De club trok al enkele pionnen aan en haalde met Francesco D'Onofrio nu ook een oude bekende in huis.

De zoon van de beteurde Dominique D'Onofri keert terug naar het Pairaystadion! Hij was een van de spelers die geen plaats meer had bij Lierse Kempenzonen nadat de Pallieters met de grove borstel door de kern gingen. Hij was een van de achttien (!) vertrekkers en dus ook gratis op te pikken.

En daar heeft de promovendus in 1B gretig gebruik van gemaakt. Francesco D'Onofrio, die tussen 2014 en 2016 al aan de slag was bij de Métallos, tekende een contract voor een jaar met optie op een extra jaar. De 29-jarige flankverdediger kwam in het verleden uit voor de Portugese clubs Penafiel en Olhanense. D'Onofrio is een jeugdproduct van Standard.