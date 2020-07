Bayern wint Duitse beker (en titel in derde klasse)

Bayern München heeft zaterdagavond de bekerfinale gewonnen van Bayer Leverkusen en pakt daardoor de dubbel: landskampioen en bekerwinnaar. Maar ook in derde klasse veroverde Bayern München de titel zaterdag, de beloften weliswaar.

In Duitsland is het al Bayern wat de klok slaat. Na de achtste titel op rij (de 30e in de clubgeschiedenis), heeft Bayern München zaterdag voor de 20e keer de Duitse beker gewonnen. In de finale tegen Bayer Leverkusen werd het 2-4.

Na 25 minuten lag de wedstrijd al in een zo goed als beslissende plooi. David Alaba zorgde met een vrije trap voor de 0-1 voorsprong, Gnabry verdubbeldie die voorsprong op aangeven van Joshua Kimmich.

Flater Hradecky

In de tweede helft was er een hoofdrol weggelegd voor de flaterende Leverkusen-doelman Lukas Hradecky. Zijn collega van Bayern Manuel Neuer trapt de bal ver weg richting Lewandowski. De Poolse goalgetter probeert het dan maar vanop zo'n 25 meter, een zwakke poging. Maar Hradecky kan de bal niet onder controle krijgen en via een carambole verdwijnt de bal in doel.

Voor Leverkusen kunnen Bender en Havertz nog scoren. Maar tussen de twee Leverkusen-goals in, maakte Lewandowski nog een vierde doelpunt voor Bayern.

Bayern kampioen in derde klasse

Ook in de Duitse derde Bundesliga heeft Bayern de titel gepakt, althans de tweede ploeg toch. Ze verloren hun laatste wedstrijd, maar de tegenstand ook. Promotie zit er niet in voor de beloften. In Duitsland mogen belofteploegen niet in de tweede divisie spelen. Daardoor promoveren de 2e en 3e rechtstreeks naar tweede klasse.