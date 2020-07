Gaat ex-speler van Racing Genk Leroy Sané vervangen bij Manchester City? Ook andere clubs uit de Premier League tonen interesse

Naast Manchester City, zouden drie andere Premier League-clubs bereid zijn om de Jamaicaanse vleugelspeler Leon Bailey binnen te halen. Ook Manchester United, Liverpool en Everton zouden interesse tonen.

Leon Bailey is interessant voor de grote namen in Europa. De ex-speler van Racing Genk, nu aan de slag bij Bayer Leverkusen, zou binnenkort wel eens een kans kunnen krijgen in de Premier League. Er zijn namelijk vier clubs geïnteresseerd.

Volgens Sky Sports zouden Manchester United, Manchester City, Liverpool en Everton zeer geïnteresseerd zijn in de flankaanvaller. Bij Manchester City zien ze hem zelfs als de ideale vervanger voor Leroy Sané. Dit seizoen heeft hij zeven doelpunten gemaakt voor Leverkusen. De Duitse club zou tussen de 20 en de 30 miljoen pond vragen voor Bailey.