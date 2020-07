Mertens legt uit waarom hij bij Napoli bleef: "Ik geloof echt dat het verschil met Juventus miniem is"

Dries Mertens heeft de kans op een laatste grote transfer laten liggen en bleef Napoli trouw. Hij wil immers nog iets bereiken met de club. Maar daarvoor gaan ze wel de hegenomie van Juventus moeten doorbreken.

Napoli heeft in de Serie A dit seizoen maar liefst 30 punten achterstand op Juve. "Maar ik blijf omdat ik ervan overtuigd ben dat het winnen van de Coppa Italia een voorbode is op meer", zegt Mertens bij Il Mattino. "Ik geloof echt dat het verschil met Juventus miniem is, veel kleiner dan wat de ranglijst nu zegt."

"Onze positie is het resultaat van fouten die we gemaakt hebben. We gingen door een zware periode en hebben daar allemaal schuld aan, maar we zijn er wel sterker uitgekomen. We zitten nu weer op de goede weg. Van fouten maken word je sterker, zeggen ze, maar je wordt nóg sterker van overwinningen. Daarom denk ik dat de Coppa-winst een bepalend moment zal zijn voor ons allemaal."

Zijn verlengd verblijf heeft veel te maken met gevoel. "'Tijdens de lockdown besloot ik om te blijven. Ik dacht na over waar ik heen zou kunnen gaan, maar toen kreeg ik steeds meer het gevoel dat het nergens beter zou worden dan hier. Ik ben verliefd op alles hier in Napels, zou uren over de stad kunnen praten. Ik ben hier nog lang niet klaar."