Manchester United gaat langer door met ervaren middenvelder

Manchester United heeft het contract van Nemanja Matic tot 2023 verlengd. De Servische middenvelder speelt sinds 2017 voor de club.

Manchester United is de laatste weken goed in vorm en dus probeert het de sterkhouders aan boord te houden. Zo zag Nemanja Matic zijn contract verlengd worden tot 2023. In 2017 kwam de 31-jarige middenvelder nog voor 44,7 miljoen euro over van Chelsea.

"De club is aan een geweldige remonte bezig. We hebben een veelbelovend team, dat goed overeen komt. Ik ben blij dat ik hier nog jaren deel van kan uitmaken. Ik hoop dat we dit seizoen nog goed kunnen afsluiten en zo onze supporters trots kunnen maken", was Matic opgetogen over zijn contractverlenging.

Ook Solskjaer was blij dat een van zijn ervaren pionnen bijtekende. "Hij is zo belangrijk voor de balans in ons team. Met zijn ervaring kan hij de jonge spelers helpen. Met zijn professionaliteit en leiderschap doet de club er goed aan zijn contract te verlengen."