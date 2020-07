Nieuwe uitbraak Covid-19 in Bulgarije na een mislukte test

Een Bulgaars laboratorium heeft een grote fout gemaakt en daardoor is er een nieuwe uitbraak van het coronavirus in het Bulgaarse voetbal.

Een laboratorium in Bulgarije heeft toegegeven dat het een fout heeft gemaakt door een besmette speler negatief te verklaren met Covid-19 vooraf een wedstrijd. Als gevolg daarvan geraakten drie van zijn teamgenoten besmet, evenals 16 leden van de tegenstander.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Tsarsko Selo en Cherno More Varna had het laboratorium beide teams getest. Uit de resultaten kwam er geen enkele positieve test terug. Tsarsko Selo had daarom verdediger Martin Kavdanski, die dus wel besmet was met Covid-19, op het wedstrijdblad gezet. Een blunder die ernstige gevolgen heeft.

Cherno More Varna, dat met 4-1 had gewonnen, heeft zojuist 16 positieve gevallen bij de club gemeld. Zij zijn allemaal onmiddellijk in quarantaine geplaatst. "We hebben de medische commissie en de sport- en technische afdeling van de Bulgaarse federatie op de hoogte gebracht en we wachten op hun instructies," legt de Bulgaarse club uit.