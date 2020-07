Real Madrid stevent af op titel en Zinédine Zidane bijt van zich af: "Absurd dat er gesuggereerd wordt dat we altijd winnen door de arbitrage"

Met nog vier competitiewedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong van Real Madrid op FC Barcelona vier punten. De Madrilenen lieten sinds de hervatting nog geen punt liggen in zeven matchen, maar oogsten her en der toch kritiek.

Real Madrid wist zijn zeven wedstrijden op 21 dagen allemaal winnend af te sluiten. De laatste drie partijen werden met 0-1 of 1-0 gewonnen in de twee laatste matchen maakte Sergio Ramos telkens het verschil vanop de penaltystip. Volgens sommigen waren die strafschoppen niet altijd terecht en ook in andere partijen, bijvoorbeeld tegen Real Sociedad, was er kritiek op de ref.

Kracht van Real Madrid in de defensie

Er werd hier en daar gezegd dat Real Madrid de arbitrage mag bedanken op weg naar een nieuwe titel, maar trainer Zinédine Zidane vindt dat je reinste onzin. "We spelen echt goed", liet hij na de 0-1 zege tegen Athletic Bilbao optekenen.

"Het is onze verdienste dat we winnen. De spelers werken heel hard voor de punten. Normaal ga ik niet in op zulke zaken, maar ik vind het absurd om te suggereren dat we steeds dankzij de ref winnen", aldus Zidane, die vindt dat de kracht van zijn team in de defensie zit.