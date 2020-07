'Liverpool wil 110 miljoen euro betalen voor Real Madrid-speler, maar... target is net één van de lievelingen van Zidane'

Liverpool FC bereidt een bod voor op Marco Asensio. Jürgen Klopp is een grote fan van de flankaanvaller. Maar de Duitser is niet alleen. En net dàt zal een transfer wellicht in de weg staan.

Don Balon weet dat Liverpool FC 110 miljoen euro aan het verzamelen is om Marco Asensio los te weken bij Real Madrid. De flankaanvaller lag quasi het volledige seizoen in de lappenmand met een knieblessure, maar is ondertussen fit. De kans is echter klein dat Zinedine Zidane instemt met de overgang. De Franse coach van de Koninklijke is een enorme fan van Asensio. Het is een publiek geheim dat ZiZou volgend seizoen met Asensio en Eden Hazard de diepe spitsen wil bedienen.